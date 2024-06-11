Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması: Tetkiklerde de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:28
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması: Tetkiklerde de olacak
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

Bakan Koca, hayvan sorununa ilişkin yaptığı açıklamada ise "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil" ifadelerini kullandı.


fahrettin koca haberleri mhrs haberleri Randevu haberleri

İlgili Haberler

MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?

MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?
Bakan Koca duyurdu: MHRS onaylı randevu nedir? MHRS onaylı randevu nasıl çalışır?

Bakan Koca duyurdu: MHRS onaylı randevu nedir? MHRS onaylı randevu nasıl çalışır?
MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı: 'Aylardır randevu alamıyoruz'

MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı: 'Aylardır randevu alamıyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler