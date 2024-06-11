Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması: Tetkiklerde de olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.
Bakan Koca, hayvan sorununa ilişkin yaptığı açıklamada ise "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil" ifadelerini kullandı.
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