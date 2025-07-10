Görevden uzaklaştırılan Tutdere'den ilk açıklama!

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle ev hapsi verilen Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırılmıştı.

Tutdere sosyal medya hesabından, bir paylaşım yaptı.

Tutdere "Koşullar ne olursa olsun, zulmün ve haksızlığın boyutu ne olursa olsun hepimizin kutup yıldızı adalettir! Asla şaşmayacağız!" dedi.