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Görevden uzaklaştırılan Tutdere'den ilk açıklama!

Görevden uzaklaştırılan Tutdere'den ilk açıklama!

10.07.2025 20:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Görevden uzaklaştırılan Tutdere'den ilk açıklama!

Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya medya hesabından "Asla şaşmayacağız!" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle ev hapsi verilen Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırılmıştı.

Tutdere sosyal medya hesabından, bir paylaşım yaptı.

Tutdere "Koşullar ne olursa olsun, zulmün ve haksızlığın boyutu ne olursa olsun hepimizin kutup yıldızı adalettir! Asla şaşmayacağız!" dedi.

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