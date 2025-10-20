Görevi AKP’yi tanıtmak… Üst düzey AKP’li isimden CHP’li Başarır’a seviyesiz yanıt!

CHP’nin 39. Olağan Bursa İl Kongresi’ne katılan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de" ifadelerini kullandı.

Başarır’ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

“Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağı hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi.”

Bu anların sosyal medyada gündem olmasının ardından AKP'nin tanıtım ve propagandadan sorumlu genel başkan yardımcı Faruk Acar, 'hoşt' ifadelerini kullandı.