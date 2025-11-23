Görevlendirilen komisyon üyeleri belli oldu: İmralı'ya hangi isimler gidiyor?

'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan süreç kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısında, İmralı'yı ziyaret etme kararı alındı.

Karar kapsamında komisyonda grubu bulunan AKP, MHP ve DEM Parti'den milletvekillerin yer alacağı heyet İmralı'ya gidecek.

İMRALI'YA HANGİ İSİMLER GİDİYOR?

Heyette; AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

YENİ YOL GRUBU DA TEMSİLCİ VERMEDİ

Öte yandan CHP'nin ardından Yeni Yol Grubu'nun da heyete temsilci vermeyeceği öğrenildi.

BAKANLIĞA BAŞVURU YAPILACAK

3 kişiden oluşacak heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak.