Görüşme sona erdi: Komisyonun toplanacağı tarih belli oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen partilerin grup koordinatörleri olan AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya TBMM Başkanlık makamında toplantı yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Feti Yıldız, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çarşamba günü saat 14.00'te yeniden bir toplantı yapacağını belirtti.

Yıldız, çalışmalara ilişkin "Gayet verimli, gayet uyumlu, inşallah iyi bir rapor çıkacak" dedi.

Yıldız, komisyonun çalışma süresinin de uzama ihtimali olduğunu belirtirken edinilen bilgiye göre çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda komisyonun çalışma süresinin uzatılması görüşülecek.