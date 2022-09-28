Görüşme sonrası Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Gündemle ilgili Sayın Genel Başkana bilgi verdim. Düşünceleri karşılıklı paylaştık, yorumlarımız oldu” dedi. Karamollaoğlu ise “Birçok konu gündemimize geldi. İnşallah bu hafta sonunda, kendisinin ev sahipliğinde bu konuları oturup bir karara bağlayacağız” diye konuştu.

ANKA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 21:06
Görüşme sonrası Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ortak açıklama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın 2 Ekim’de başlayacak ikinci tur görüşmeleri öncesinde bugün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, ziyaretin ardından kısa birer açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nu uğurlarken; “Sayın Kılıçdaroğlu ile çok geniş, güzel bir sohbette bulunduk. Birçok konu gündemimize geldi. İnşallah bu hafta sonunda, kendisinin ev sahipliğinde bu konuları oturup bir karara bağlayacağız. O zaman inşallah birtakım açıklamalar yapılacak” dedi.

Kılıçdaroğlu ise, “Gündemle ilgili Sayın Genel Başkana bilgi verdim. Düşünceleri karşılıklı paylaştık, yorumlarımız oldu. Son derece keyifli bir görüşme oldu, verimli bir görüşme oldu. Ben Sayın Genel Başkana ev sahipliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Kemal Kılıçdaroğlu temel karamollaoğlu

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