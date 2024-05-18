Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı yerine atama yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine Yavuz Doğan getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 20:38
Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı yerine atama yapıldı
Abone Ol google-news

T24'te yer alan habere göre siyasette arka arkaya önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olan gizli tanık krizi devam ederken, Ankara Emniyeti’nde önemli bir atama gerçekleştirildi. T24’ün aldığı bilgiye göre; skandala adı karışması nedeniyle gözaltına alınan Murat Çelik’in yerine görevlendirilen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Yavuz Doğan, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu olarak dün yeni görevine başladı.

Doğan, mevcut Emniyet Müdürü Engin Dinç’in göreve başlamasından sonra Esenboğa Havalimanı’nda sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bu arada, aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Şube Müdürü Kerem Öner’in yerine atama yapılmadı.

Doğan’ın, yeni süreç kapsamında “tam yetkili” göreve getirildiği belirtildi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ DİNÇ, YERİNDE KALDI

Öte yandan, patlak veren skandal nedeniyle görevden alınacağı belirtilen Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in bir süre daha görevine devam edeceği öğrenildi.

Emniyet kulislerine yansıyan bilgilere göre, kendi yardımcısı Çelik başta olmak üzere toplam beş polisin gözaltına alınmasının ardından Dinç’in görevden alınacağı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Ancak son yaşanan gelişmelerle birlikte soruşturmanın tamamlanıncaya kadar Dinç’in mevcut görevinde kalacağı öğrenildi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan '31 Mart' itirafı: 'Son bir haftada bir şey oldu'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan '31 Mart' itirafı: 'Son bir haftada bir şey oldu'
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor
Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL

Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 kova burcu yorumu
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani Davası'nda kendisini eleştirenlere tepki gösterdi: 'Samimiyet ve cesaret gerek'

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani Davası'nda kendisini eleştirenlere tepki gösterdi: 'Samimiyet ve cesaret gerek'
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Balık burcu yorumu
İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı

İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu