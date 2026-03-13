Gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den ilk açıklama: 'Mücadelem sadece haksızlığa karşı değil...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak “rüşvet” ve “irtikap” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltı kararı verildi.

Avukatlık mesleğine, haksızlığa karşı adalet duygusuyla başladım.

Hayatta insanın kendini savunması da varmış. Şimdi anlıyorum ki mücadelem sadece haksızlığa karşı değil, kötülüğe ve kötüye karşı da olacak. — Ömer Günel (@omergunel) March 13, 2026

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MÜCADELEM SADECE HAKSIZLIĞA KARŞI DEĞİL..."

Günel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avukatlık mesleğine, haksızlığa karşı adalet duygusuyla başladım. Hayatta insanın kendini savunması da varmış. Şimdi anlıyorum ki mücadelem sadece haksızlığa karşı değil, kötülüğe ve kötüye karşı da olacak."