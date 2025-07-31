Gözaltına alınmıştı: Rıza Akpolat'ın baldızı hakkında karar çıktı!

Hakkında yürütülen soruşturmada tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı gerekçesinin "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddiası olduğunu bildirmişti.
Adliyeye sevk edilen Çiğdem Yankılıç Kangal hakkında yapılan işlemlerin ve verilen ifadelerin ardından yurtdışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.