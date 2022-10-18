İzmit'te 'kimyasal koku' paniği... İnceleme başlatıldı

18 Ekim 2022 Salı, 12:37

İzmit Plaj Yolu mevkisi Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapan bir kişinin bölgede kimyasal bir koku hissettiği ihbarı üzerine AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye geldi.

Ekipler kokunun yayılabileceği sahil kenarında ve su kanallarında cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan incelemelerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.