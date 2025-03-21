Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Bir arada çok güçlüsünüz...'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:08

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:09

Sabah saatlerinde evinde arama yapılarak gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir mesaj daha geldi.

Onbinlerce yurttaşın Saraçhane'deki görüntülerini paylaşan İmamoğlu, "Size güveniyorum" mesajı verdi.

'BİR ARADA ÇOK GÜÇLÜSÜNÜZ...'

Gözaltındaki İBB Başkanı, "Size güveniyorum. Bu günler geçecek, geriye dayanışmanın ve mücadelenin güzelliği kalacak. Bir arada çok güçlüsünüz" ifadelerini kullandı.