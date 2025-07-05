Gözaltındaki Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında da gözaltı kararı!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Tutdere ve Karalar'a yönelik operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.

BÖCEK’İN OĞLU VE ESKİ GELİNİ DE GÖZALTINDA

Bu sabah erken saatlerde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi, Başkan Böcek’in Konyaaltı’ndaki ikametinde gerçekleşti. Soruşturmanın "rüşvet" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen diğer iki ismin, Böcek’in oğlu ve eski gelini olduğu öğrenildi.

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek yurtdışında olduğu için gözaltına alınamadı. Ancak Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu gözaltına alındı.