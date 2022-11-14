Gözler 6'lı masanın toplantısında... CHP'den videolu paylaşım
CHP, Altılı Masa’nın bugün yapacağı toplantı öncesinde, altı siyasi parti genel başkanının görüntülerinin yer aldığı bir videoyu, “Türkiye için hemen demokrasi” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ikincisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bugün yapılacak.
DEVA Partisi Genel Merkezi’nde saat 12:00’de başlayacak toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılacak.
CHP, toplantı öncesinde sosyal medya hesabında bir video yayınladı. Toplantıya katılacak altı siyasi parti genel başkanının görüntülerinin yer aldığı video, “Türkiye için hemen demokrasi” mesajıyla paylaşıldı. Videoda da “Hemen demokrasi” vurgusu yapıldı.
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