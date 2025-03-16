Gözler bu zirvede: DEM Parti - Erdoğan görüşmesi için tarih verildi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 16.03.2025 - 17:46

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, katıldığı bir televizyon programında İmralı heyetinin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bayramdan hemen sonra bir araya geleceklerini söyledi.

Buldan, Erdoğan’ın, Sırrı Süreyya Önder’e görüşmeyi bayramdan sonraya bırakmanın daha iyi olacağını söylediğini ifade ederek, hükümetten somut adımlar beklediklerini kaydetti.

“Barış birkaç günde gerçekleşecek bir şey değil" diyen Buldan, "Beklemeye ve sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Elbette hepimiz somut adımlar bekliyoruz ve bu konuda sabırsızız, ancak beklemek zorundayız” dedi.

“ÖCALAN’IN KOŞULLARI DEĞİŞMELİ"

PKK'nın kongresini yapabilmesi için Abdullah Öcalan'ın koşullarının değişmesinin ve iletişim kurabilmesinin faydalı olacağını dile getiren Buldan, şöyle dedi:

“Kongrenin yapılabilmesi için uygun şartların iktidar tarafından sağlanması gerekiyor. İktidarın yargı ile ilgili, Sayın Öcalan'ın koşullarıyla ilgili bazı hazırlıklar yaptığını biliyoruz, ancak bu konu hakkında bize net bir bilgi henüz ulaşmadı.”

Sürecin sağlıklı biçimde ilerlemesi ve bir sonucu ulaşabilmesi için cezaevinde tutuklu olan kişilerin durumlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini anımsatan Buldan, şunları vurguladı:

“Parti milletvekili, sürecin daha iyi ilerlemesi için cezaevlerindeki mahkumlarla ilgili yasal reformların yapılması gerektiğini söylüyor. Örneğin, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılması süreç üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.”