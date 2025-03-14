DEM Partili belediyeye 'sahipsiz köpek' soruşturması

Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:48

Güncelleme: 14.03.2025 - 15:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yaşındaki ilkolkul öğrencisi Eslem Teker'in ölümü nedeniyle Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,18 Ocak 2025 tarihinde Hakkari Yüksekova’da boş arazide 12 yaşındaki Eslem'in, "sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayıp hayatını kaybettiğini" belirterek, olayla ilgili Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda düzenlenen rapora değindi.

Yerlikaya açıklamasında raporda yer alan tespitler şöyle:

"Yüksekova Belediyesince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi uyarınca hayvan bakımevleri kurmak,sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirinin binde beşi oranında ayrılması gereken payın tam olarak ayrılmadığı,

Belediyenin kullanılabilir hayvan bakım evnin bulunmadığı,

Yüksekova Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ndeki başıboş sokak hayvanları ile ilgili ne yapılacağı konusundaki düzenlemelerin, 5199 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak değiştirilmediği, bu suretle değişikliklerde yer alan sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulacağı hükmüne uygun hareket edilmediği,

Olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili 5 kez CİMER başvurusunda bulunulduğu, 4 muhtar tarafından sahipsiz köpekler ile ilgili tedbir alınması için belediyeye müracaat edildiği,ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmıştır."

Yerlikaya, bu rapor doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.



