Gözler CHP'nin ceza davasına çevrildi: Parti yönetimi görevden alınabilir mi?

CHP’nin 2023’teki 38. Olağan ve 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayları’nın iptali için açılan “mutlak butlan” davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 24 Ekim 2025’te “aktif husumet yokluğu” ve “konusuz kalma” gerekçeleriyle reddedilmişti. Böylece kurultayın iptaline ilişkin hukuk davası sonuçlanmış ve Özgür Özel ile mevcut yönetim görevine devam etmişti. Ancak mutlak butlan davasından ayrı yürüyen ve “oylamaya hile karıştırma” iddiasına dayandırılan ceza davasının ilk duruşması, yarın saat 09.00’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 CHP’li hakkında 1 ila 3 yıl hapis ve siyaset yasağı talep ediliyor.

KILIÇDAROĞLU ‘MAĞDUR’ OLARAK YER ALIYOR

Soruşturma aşamasında 36 tanık dinlenirken 115 şüphelinin ifadesi alındı; 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtları istendi. İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, Lütfü Savaş “müşteki/tanık” olarak yer aldı. Dosyadan Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer’in dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. Geriye kalan isimlerin olduğu soruşturma da ayrılmış ve başka bir soruşturma numarası verilmişti.

‘İFADELER KISMI USUL İŞLEMLER TAMAMLANINCA BAŞLAYABİLİR’

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, bu davanın CHP yönetiminin görevden alınmasıyla ilgili olmadığını vurguladı. Cumhuriyet'e konuşan Çağlayan, “Kurultayla ilgili bir iddianame düzenlenmişti. Bir hayli de delilsiz düzenlenmiş bir iddianame. Bunun duruşması (yarın) görülecek. Ancak şöyle bir durum var; Mahkeme görev konusunda bir Anayasa Mahkemesi (AYM) başvurusu yapmıştı. Başvuru aslında sonuçlandı. Mahkemenin görevli olduğunu söyledi aslında ama AYM bu kararını resmi olarak mahkemeye bildirmedi. Kanun, bir mahkeme AYM’ye başvuru yaparsa 6 ay boyunca dosyada işlem yapmamasını düzenliyor. Haliyle mahkeme resmi olarak AYM kararından haberdar olmadığı için şu anda bir muhakeme işlemi yapamaz. Zaten sanıklara ve bizlere bir tebligatta bulunulmamıştı. Biz UYAP’tan öğrendik duruşmayı. Tebligat yapmadan da savunma yapma süremiz başlamıyor. O yüzden biz avukatlar olarak duruşmaya katılıp usul eksikliklerin giderilmesini talep edeceğiz. Büyük ihtimalle Ekrem başkan ve diğer sanıklar dinlenmeyecektir. Usul işlemleri tamamlanınca ifadeler kısmı başlayabilir” dedi.