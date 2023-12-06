Gözler CHP'ye çevrildi... ‘İşbirliksiz’ saha çalışması!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

İYİ Parti’nin işbirliği önerisini reddetmesinin ardından gözler CHP’nin ne yapacağına çevrildi.

Partinin milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri de sahada işbirliği düşünülmeden çalışmalarına başlayacak.

Bu kapsamda milletvekillerinin 11 Aralık’ta Meclis’te bütçe görüşmeleri başlayana kadar 40 civarında ilde ikidört günlük programlarla saha çalışması yapması bekleniyor.

Meclis’te bütçe görüşmeleri başladığında ise konuşması olmayan milletvekilleri sahada olmaya devam edecek.

Böylece nöbet değişerek tüm milletvekilleri sahaya inmiş olacak. Parti kurmayları, yapılacak saha çalışmalarıyla ilgili de “Milletvekillerimiz bölgedeki STK’lerle, meslek örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle, esnaf odalarıyla ve sokaktaki insanlarla görüşecekler. Sonra da aday adaylarıyla görüşecekler. Oradaki genel eğilimi alacaklar. Raporlaştıracaklar. Aday belirlenirken de parti meclisimizin kararıyla örgütün görüşlerinden faydalanılacak” bilgisini paylaşıyor.

