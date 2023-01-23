Gözler kabine toplantısına çevrildi: Gündemde borç yapılandırma paketi var

Kabine toplantısı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Kabinede, seçime yönelik hamle olarak değerlendirilen borç yapılandırma paketi ele alınacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 07:51
Gözler kabine toplantısına çevrildi: Gündemde borç yapılandırma paketi var
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2023 yılının ikinci kabine toplantısı belirlenen takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; kabine toplantısı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü (bugün) yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

GÜNDEMDE HANGI BAŞLIKLAR VAR?

NTV'nin haberine göre; borç yapılandırma paketiyle birlikte vergi ve SGK borçları yapılandırılmış olacak. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçlarının yapılandırılması için hükümet tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Kabine toplantısı sonrası borç yapılandırma paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.


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