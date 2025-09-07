Gözler pazartesiye çevrildi! Kayyum olarak il binasına gidecekti... CHP'nin 'Gürsel Tekin' planı belli oldu: Böyle durduracaklar!

İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum atanmasının arkasından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi harekete geçti.

Parti yönetimi, İstanbul milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de yarın İstanbul il binasında olmaları için talimat yolladı.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULACAK

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki eski il başkanlarının binaya girmesinin engellenmesi için Gençlik Kolları ve partililerin insan zinciri oluşturacağı belirtildi.

Milletvekilleri ve PM üyelerinin bir gerginlik yaşanmaması için azami gayret göstermesi de istendi. Buna göre Gürsel Tekin ve arkadaşları CHP İstanbul il binasına sokulmayacak.

Nefes gazetesinden Mahmut Aydın'ın haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları ise binadan ayrılmayacak.

CANAN KAFTANCIOĞLU 'BEN YOKUM' DEMİŞTİ

Gürsel Tekin’in CHP İstanbul il binasına gidişine aralarında Berhan Şimşek’in de bulunduğu bazı isimler eşlik edecek.

Eski il başkanlarından Canan Kaftancıoğlu ise geçtiğimiz gün basın danışmanı aracılığıyla, Tekin'e eşlik edecek kişilerden olduğu iddiasını yalanladı.

Tekin ile beraber CHP İstanbul il yönetimine kayyum olarak atanan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmelerinin arkasından bu görevlerinden geri çekildiklerini açıklamıştı.