Gözler saat 12'de! Özgür Özel, AKP'ye 'hediyesi'ni açıklayacak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bayrampaşa'da gerçekleşen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşmasında saat 12'yi işaret ederek "AK Parti'nin kuruluş tarihi hediyen geliyor. Tayyip Bey, yarın 12'yi bekle. Ak Toroslar çetesi çöküyor" demişti.

Özel, yaptığı açıklamada iktidarı uyararak, "Bak Adalet Bakanı ilan ediyorum, yarın 12.00’yi bekle. AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor, yarın 12.00’yi bekle. Tayyip Bey hani ‘Turpun büyüğü heybede’ diyorsun ya. Heybede tutmayacağım, yarın 12.00’yi bekle. Yarın 12.00’de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde bütün basın mensuplarını çağırıyorum. İmzalı, yazılı… Açık açık isimler yazıyor. AK Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti’ye kuruluş yıldönümü hediyesi. Siz hani bizden yarın belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın öğlen 12.00’de göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak? Ne çalacak? Göreceğiz. Bugün çıkmış beni tehdit edenler, yarın 12.00’de göreceğiz bakalım ak tarafı da kara tarafı da. Hodri meyda.” ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in yapacağı açıklama bekleniyor.

MÜCAHİT BİRİNCİ AYRINTISI

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Özel'in İBB davası Borsası’nda eski AKP MKYK üyesi, itirafçı Murat Kapki’nin avukatı Mücahit Birinci’nin yürüttüğü ilişkilere yönelik ayrıntılı bilgiler vermesi bekleniyor.