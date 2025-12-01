Gözler Saray'da... Kabine Toplantısı bugün: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanacak.

Saray'da yapılacak toplantıya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Gündemin ilk sırasında, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama ve "İmralı ziyareti" değerlendirilecek. Suriye'deki SDG konusu da ele alınacak.

EKONOMİK GÖSTERGELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kabinede, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler de gündemde. 2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.

Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

KABİNE, GEMİ SALDIRILARINI KONUŞACAK

Kabinenin, Karadeniz’de yükselen bu tansiyonun Türkiye’nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerini ele alması öngörülürken, toplantı sonrası ise Erdoğan’ın bu konuda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.