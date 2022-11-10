Gözler yarınki duruşmada... CHP'li Seyit Torun'dan 'İmamoğlu' açıklaması

10 Kasım 2022 Perşembe, 14:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın yapılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, duruşma öncesi açıklama yaptı. Torun, “Hâlâ sinsi hesaplar yapmaya devam ediyorsunuz. Bu kadar aciz, bu kadar çaresiz ve korkaksınız. Sakın ola yeni bir adaletsizlik yaşatmaya niyet etmeyin. Bu kara komedinin sona ermesini bekliyoruz. İmamoğlu’nu iktidarın aciz hesaplarına asla yedirmeyeceğiz” dedi.

Torun'un açıklaması şu şekilde:

“UYKULARINIZIN KAÇTIĞINI BİLİYORUZ”

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında açılan haksız ve hukuksuz davanın duruşması yarın görüşülecek. İktidarın, İstanbul’u iki kez kaybetmeyi hâlâ içine sindiremediğini biliyoruz. Her türlü baskıya rağmen, başkanımızın hizmetlerine engel olamadıkça, uykularının kaçtığını biliyoruz. Bu nedenle, başkanımızın önünü kesmek için hukuksuz davalardan medet umduklarını da iyi biliyoruz.

“ACİZ, ÇARESİZ VE KORKAKSINIZ”

Ama Saray'da oturanların da şunu bilmesini istiyoruz. Davaya bakan hâkimi değiştirdiniz. ‘İmamoğlu’nu siyasi yasaklı hale getirin’ diye telkinlerde bulundunuz. Hâlâ sinsi hesaplar yapmaya devam ediyorsunuz. İşte siz bu kadar aciz, bu kadar çaresiz ve bu kadar korkaksınız. Yaptığınız haksızlıklar tek tek ortaya çıktı. Ama sakın ola İstanbul’a da ülkemize de yeni bir adaletsizlik yaşatmaya niyet etmeyin. Siz Ekrem İmamoğlu ile uğraşacağınıza, halk için çalışan belediyelerimizle uğraşacağınıza, gidin milletin dağ gibi biriken sorunlarını çözün.

“KARA KOMEDİ SONA ERMELİ”

Yarınki duruşmada, ülkemize yakışmayan bu kara komedinin sona ermesini bekliyoruz. Bu dava, kısa bir süre sonra, iktidarın utanç vesikalarından biri olarak tarihteki yerini alacak. Unutmayın ki biz, İstanbul halkının helal oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu’nu iktidarın bu aciz hesaplarına asla ve asla yedirmeyeceğiz.”