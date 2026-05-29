Grup toplantısını engellemek için de harekete geçti: Kayyımın yetkisi yok

CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın tarihi, gündemi ve yerine ilişkin bilgilendirmeler kendisince yapılmadan, toplantının düzenlenmeyeceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine gönderdiği yazıda, “Talimatım olmadan yapılmayacak” vurgusunda bulundu.

Grup toplantılarının gündemi ve tarihine ilişkin yetkinin genel başkanda değil grup yönetiminde olduğunu vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu’nun bu kararı almaya yetkisi olmadığını açıkladı.

CHP’li Murat Emir, Kılıçdaroğlu’na TBMM’den yanıt verdi. Emir, “Yönetmeliğimiz açıktır. Grup yönetim kurulumuz usulünce toplanacaktır” sözlerini sarf etti.

“2 Haziran’da grup toplantısı olacak mı” sorusunu yanıtlayan Emir, “Grup yönetim kurulunun toplanıp karar alması gerekir. Biz her pazartesi toplanır karar alırız zaten. Dolayısıyla ben bile şu anda ‘2’sinde toplanacağız’ diyemem. 1’inde grup yönetim kurulu toplanır, kararını alır” dedi.

Mahkeme kararıyla atanan yönetimin 1 Haziran’da PM toplama kararından vazgeçmesini eleştiren Emir, “Kayyım kararın polis zoruyla genel merkeze girip duvarımıza yapıştıracak kadar cesursunuz da, PM üyelerine tebliği mi beceremediniz? Partiyi meclissiz yönetmeye çalışıyorsunuz” dedi.

‘ERDOĞAN’IN KARARIYLA OTURDU’

Emir ayrıca, “Genel başkanlık sıfatını kazanmış dahi olsa, ki bize göre şu andaki genel başkanlık sıfatı kayyımlıktan öte bir şey değildir. (Kılıçdaroğlu’nun) bugün oturduğu koltuk, Tayyip Erdoğan’ın mahkemesinin kararıyla oturtulduğu bir koltuktur. CHP’yi AKP’lileştirmek üzere, Erdoğan’ın çizdiği çerçeveye sıkıştırmak üzere, iktidar iddiasından vazgeçirmek üzere oturduğu bir koltuktur” diye konuştu.