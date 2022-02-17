Güçlendirilmiş parlamenter sistem: 28 Şubat'ta mutabakat metnini açıklayacak olan muhalefetin yol haritası nasıl şekillenecek?

17 Şubat 2022 Perşembe, 15:44

CHP

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını tamamlayan altı muhalefet partisi, hazırlanan mutabakat metnini 28 Şubat'ta Bilkent Otel'de düzenlenecek geniş katılımlı toplantıyla kamuoyuna açıklayacak.

Siyasi parti temsilcilerinin alfabetik sıraya göre okuyacağı 22 sayfalık mutabakat metni, altı lider tarafından imzalanacak.

Bu toplantının ardından muhalefet liderleri, ittifakı biçimlendirmek, seçim öncesi ve sonrası ilkeleri kararlaştırmak ve cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini görüşmek için bir araya gelmeye devam edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, geçen cumartesi günkü Ahlatlıbel'de bir araya gelmişti.

Toplantıya hazırlık çalışmalarını, altı partinin sistem çalışmasında görev alan genel başkan yardımcıları yürütüyor.

Liderler metni imzalayacak, kurmaylar okuyacak

Edinilen bilgiye göre yapılan ilk görüşmelerde toplantı yeri ve biçimi büyük ölçüde netleştirildi ve toplantının Bilkent Otel'de yapılması planlandı.

Sivil toplum, meslek örgütleri, barolar, insan hakları dernekleri, iş dünyası temsilcileri ile akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, liderler mutabakat metnini imzalayacak ve çalışmayla ilgili mesajlarını içeren birer konuşma yapacak.

Toplantıda mutabakat metnini, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını yürüten komisyonda görev alan altı genel başkan yardımcısı bölümler halinde okuyarak açıklamaları planlandı.

Yapılan planlamaya göre siyasi parti temsilcileri alfabetik sıraya göre söz alacak ve buna göre sıralama sıralama CHP, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi şeklinde olacak.

Siyasi ilkeler komisyonu kurulacak

Ahlatlıbel toplantısının bir "milat" olarak görülmesi gerektiğini belirten kaynaklar, o toplantıda alınan kararların "aşama aşama hayata geçirileceğine" işaret ediyorlar.

Bunun ilk adımının 28 Şubat'ta Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Çalışması'nın kamuoyuna açıklanması olduğuna çekilirken, bundan sonraki en önemli adımlardan birisinin de "seçim öncesi ve sonrasına" ilişkin ilkelerin belirleneceği" bir "siyasi ilkeler" komisyonu kurulması olacağı ifade ediliyor.

Parlamento seçimi için altılı ittifak olasılığı yüksek

Ahlatlıbel zirvesinde liderlerin her bir aşama için bir araya gelmelerinin benimsendiği vurgulanırken, en önemli aşamalardan birisini de Millet İttifakı'nın nasıl şekilleneceği oluşturacak.

Muhalefet partilerinde ağırlıklı eğilim ittifakın nasıl şekilleneceğinin, iktidarın en geç Mart ayı içinde Meclis'e sunmayı planladığı Seçim Yasası değişikliğinin içeriğinin görülmesinden sonra netleştirilmesi yönünde.

Kulislerde altı siyasi partinin parlamento seçimleri için ittifak yapması güçlü ihtimal olarak görülüyor.

Bunun Millet İttifakı'nın genişlemesi şeklinde olabileceği gibi yeni bir isim ve yapıya da dönüştürülebileceği ifade ediliyor. Ancak ağırlıklı görüş Millet İttifakı isminin korunması yönünde.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için işbirliği alanı genişleyebilir

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ise işbirliği yapılacak siyasi parti sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Ortak aday fikrine açık oldukları görüşünü sık sık dile getiren HDP'nin yanı sıra diğer partilerle de cumhurbaşkanlığı seçimi için işbirliği yapılabileceği ifade ediliyor.

Kulislerde, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun ise ancak seçim takvimi belirlendikten sonra netleştirilmesi bekleniyor.