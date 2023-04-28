Gülen hakkında ilk kez iddianame hazırlamıştı! Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti

Fethullah Gülen hakkında ilk kez terör suçlamasıyla iddianame hazırlayan eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, 76 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 23:53
Gülen hakkında ilk kez iddianame hazırlamıştı! Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti
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FETÖ lideri Fethullah Gülen hakkında ‘terör örgütü liderliği’ suçlamasıyla 2000 yılında ilk iddianameyi hazırlayan 76 yaşındaki eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


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