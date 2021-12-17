Fethullah Gülen'in 'yelpazecisi' İzmir'de gözaltına alındı
İzmi'de FETÖ lideri Fethullah Gülen'in bir camideki konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı görüntüleriyle hatırlanan Adem Zengin, gözaltına alındı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı.
Çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i gözaltına aldı. Zengin'in taburcu edildikten sonra İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, sorgusunun yapılacağı belirtildi.
Adem Zengin, Gülen'e yelpaze salladığı video ile kamuoyunda tanındı. 1990'lı yıllara ait videoda, Gülen'in hemen yanında oturan Zengin'in Gülen'in bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görülüyor.
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