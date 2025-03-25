Güler Sabancı, Sabancı Holding'deki görevini bıraktı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Güler Sabancı, 21 yılın ardından koltuğunu devrediyor.

Güler Sabancı, Sabancı Holding'deki görevini bıraktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:28

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 2004 yılında seçilen Güler Sabancı, Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu (Genel Kurul) ile birlikte görevi bırakacak.  

Görevden ayrılacak olan Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek. 

Güler Sabancı'nın görevi bırakmasına ilişkin Sabancı Holding, sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yolladı. Açıklamada Güler Sabancı'nın 27 Mart'ta görevden ayrılacağı vurgulanarak "2004 yılında, Sakıp Sabancı'dan sonra H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Sn. Güler Sabancı, Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu (Genel Kurul) ile birlikte görevi bırakarak Yönetim Kurulu'ndan ayrılacaktır" ifadelerine yer verildi.

 


Etiketler: #sabancı holding #Güler Sabancı

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