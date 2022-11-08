Güler Sabancı: ‘Ekonomi için rol model’

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi’nin (SENTRUM) ilk somut sonuçları, projenin başlatıldığı Ayvalık Küçükköy’de açıklandı. Proje enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını birlikte ele alıyor.

18 aylık ortak çalışmanın umut verici olduğunu belirten Sabancı Holding Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, SENTRUM’un Türkiye için en önemli sektörlerden turizm ve enerji alanlarında bir rol model oluşturduğunu belirtti. Sabancı “Yaratılan ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını içeren bu modelin yaygınlaşmasıyla birlikte bu modelin hem memleketimiz hem dünya için bir başarı hikâyesi olacağına inanıyorum” dedi. Küresel ısınmanın sonuçlarını anımsatan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise turizmin büyümesi ile çevre üzerinde artan baskı ve enerji kullanımı riskine işaret ederek bir dönüm noktasında bulunulduğunu vurguladı. Vinton, “Yaşamımızın bağlı olduğu gezegeni korurken ülke için ekonomik fayda sağlayabilecek bir yeşil turizm modeli geliştirmek için işbirliği yapmaktan çok memnunuz” dedi. 10 milyon liralık yatırımla tamamlanan SENTRUM’la, örneğin bölgede yılda 15 bin kilogram kömür kullanımının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlandı. Yine yenilenebilir enerji sistemleri sayesinde yıllık 90 bin kilogram miktarda karbon emisyonu engellenmiş oldu.