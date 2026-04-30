Gülistan Doku soruşturması... Bülent Tezcan'dan Akın Gürlek'e tepki: 'Böyle bir soruşturmayı imaj çalışmasına dönüştürmek en büyük kötülük'

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Adalet Politika Kurulu üyeleri gazeteciler ile bir araya geldi. Şule Özsoy Boyunsuz başkanlığındaki kurulun toplantısında, CHP CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin yalnızca bir seçim kampanyası ofisi olmadığını belirten Tezcan, bunun kurucu anlamda Türkiye'nin önümüzdeki sürecini nasıl planlayacaklarını çalışan, sahada topluma ve seçmene anlatan önemli bir kurumsal yapı olduğunu söyledi. Ayrıca bu yapının Türkiye siyasetinde ilk kez denendiğini ifade etti.

Bülent Tezcan, konuşmasında yaşamını yitiren Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin eski başkanı ve gazeteci Rahmi Yıldırım ile silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe'yi anarak, her iki kayıp nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirip başsağlığı diledi.

"TOPLUMUN YÜZDE 85'İ YARGIDA REFORM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

CAO Genel Koordinatörü Tezcan, güncel anket sonuçlarını paylaştı. Anketlere göre, Türkiye'nin en önemli iki sorununun ekonomi ve adalet olduğunu belirten Tezcan, toplumun yüzde 72'sinin adalete ve yargıya güvenmediğini vurguladı. Tezcan, toplumun yüzde 68'inin yargının bağımsız olmadığı görüşünde olduğunu belirterek, son dönemde yargıda rüşvetin etkili olduğuna yönelik algının arttığını, anketlerde toplumun yüzde 57'sinin bu görüşte olduğunu dile getirdi. Bunun vahim bir tablo olduğunu vurgulayan Tezcan, buna karşın toplumun yüzde 85'inin yargıda reform gerektiğini düşündüğünü ve reform ihtiyacının açık şekilde hissedilip talep edildiğini söyledi.

ADALET BAKANI GÜRLEK'İN AÇIKLAMASINA YANIT: "İRONİK BİR TABLO"

Tezcan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Özellikle yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelirken, birinci olarak hukuki güvenlik, ikinci olarak tahkim istiyor" açıklamasını şöyle değerlendirdi:

"Yani hukuki güvenlik arıyor yabancı sermaye Türkiye'ye gelmek için. O birinci sorun olan ekonomik sorunu çözmek için de demek ki yargının bağımsız, adaletin güvenilir olması gerekiyor. Aslında bizim yıllardır söylediğimiz şey. Ama bunu Türkiye'de adaleti katleden bir ismin söylüyor olması daha çarpıcı ve ilginç bir şey. Yani sorumlu olanların, bu konuda yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmemesinin müsebbibi olanların böyle bir ihtiyacı tespit etmesi ironik bir tablo."

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI...

Tezcan, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma dosyasının yeniden açılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi son zamanlarda toplumun vicdanını rahatsız eden çok önemli soruşturmalar, dosyalar yeniden açılıyor. Gülistan Doku cinayeti ile ilgili soruşturma dosyasının yeniden açılıyor olması önemli bir şey. En azından bugüne kadar kapatılmış olan bir dosyanın açılması kuşkusuz sevindirici ve sonuna kadar üzerine gidilmesi gereken bir şey. Ama bunu yaparken birkaç şeyden sakınmak çok önemli. Böyle bir soruşturmayı bir imaj çalışmasına dönüştürmek soruşturmanın kendisine yapılacak en büyük kötülüktür. Hatırlarsanız genel başkanımız grup toplantısında da söyledi. Daha işin başında basına sızdırılan notlarla bunun bir imaj çalışması olarak başlatıldığı hissiyatı çok rahatsız edici bir tablo. Samimiyeti ciddi biçimde sorgular.

"YİNE SİYASİ ETKİYLE AÇILABİLİYOR OLMASI, TAM DA PROBLEMİN ÖZÜ BU"

Burada unutulmaması gereken başka bir nokta daha var. Asıl odaklanmamız gereken şey, siyasi müdahaleyle dosyaların kapatılabiliyor ve yine siyasi etkiyle açılabiliyor olmasıdır. Tam da problemin özü bu. Yargıyı bağımsız kılacağız. Bunlar savcıların işidir, siyasetin işi değildir. Yargıçların işidir, savcıların işidir, yargının işidir. Siz soruşturma dosyalarını siyasetin gücüyle, kurgusuyla kapatabiliyorsanız, böyle bir düzen yarattıysanız, onun açılması da yine siyasetin müdahalesine muhtaç hale gelmişse, problemin en önemli odaklanılacak noktası budur. O yüzden burayı gözden kaçırmamak lazım.

"BÜTÜN FAİLİ MEÇHUL DOSYALARIN AÇILMASI LAZIM"

Bu mesele siyasetin oyuncağı olacak bir alan değildir. Bütün faili meçhul dosyaların açılması lazım. Bütün faili meçhullerin üzerine gidilmesi lazım. Ama bu meseleyi siyasi iradenin kendi kontrolü, keyfi, yürütmenin kontrolü çerçevesinde ele almaya başladığınız andan itibaren bütün faili meçhul dosyaları açamazsınız. İşine gelen dosyayı açarlar, işine gelmeyen dosyayı kapalı tutarlar. Yeni dosyalardan da işine gelmeyen dosyaların üzerini kapatırlar. Bizim topyekûn itiraz ettiğimiz şey, bu sistemin değişmesi meselesidir."

Bülent Tezcan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından "Yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi" sürecinin başladığını ileri sürerek, bugüne kadar 600'den fazla gözaltı yaşandığını, en az 140 tutuklu olduğunu, gözaltına alınan 23 belediye başkanının tutuklandığını söyledi. Tezcan, bugün itibarıyla tutuklu belediye başkanı sayısının 19 olduğunu, tutuklu belediye başkanlarının 10'unun iddianamesinin halen yazılmadığını aktardı.