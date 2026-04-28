Gülistan Doku soruşturmasına 'tanıdık' müfettiş: 'İBB' ve 'Soylu' ayrıntısı dikkat çekti

Tunceli’de Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yürütülen adli soruşturmada kritik aşamaya gelindi.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Öte yandan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmış ve Erzurum'daki ifade işlemlerine başlanmıştı.

DOKU SORUŞTURMASINA 'TANIDIK' MÜFETTİŞ

Her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken; dosyaya "atanan" müfettiş ise dikkat çekti.

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında, dosyaya atanan 'Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım'a yer verdi.

Buna göre, halen Silivri’de yargılanan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun içinde yer aldığı soruşturmalara imza atan Yıldırım, 2015 genel seçimlerinde AKP’nin Mersin’den altıncı sıra milletvekili adayıydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “teröristlerin işe alındığı” iddiasını ortaya atan dönemin İçişleri Bakanı Soylu’nun “güvendiği” müfettiş olan Yıldırım, söz konusu iddiaların yanı sıra İBB’de başka soruşturmaları da yürüttü.

"ONLARCA MÜFETTİŞ İÇİNDEN SEÇİLEN DİKKAT ÇEKİCİ İSİM!"

Tolga Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hareketlendirdiği Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel’in adının karışması ve Sonel’in halen merkez valisi olarak aktif kamu görevinde bulunması, İçişleri Bakanlığı’nı da 'zorunlu' olarak devreye soktu.

Zorunlu dedim, zira Ali Yerlikaya’nın görevden aldığı Sonel, 'Yerlikaya mağduru' konumuyla, mevcut Bakan Mustafa Çiftçi tarafından hazırlandığı rivayet edilen valiler kararnamesinde yeniden eylemli valiliğe dönüş yapacaktı. Şimdi işler karıştı tabii. Sonel’in referansı olarak arkasında duranlar pek de hoşlanmadı ortaya çıkan tablodan.

İçişleri Bakanlığı, Doku olayının 'etraflıca' araştırılması amacıyla ikisi Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan Mülkiye başmüfettişi, ikisi de Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’ndan polis başmüfettişi olmak üzere dört müfettiş görevlendirdi. Müfettişler kente gidip çalışmaya başladılar.

Ancak bu noktada ilginç bir durum karşımıza çıktı.

Söz konusu müfettiş heyetinin başında 'kıdemli' konumundaki Mülkiye başmüfettişi, yakın zamanda kamuoyunun çok yakından bildiği bir dizi olayda da görev yapmıştı.

Bu isim, Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım.

İnternetteki arama motorlarında kısa bir gezinmeyle Yıldırım hakkında epeyce 'siyasi içerikli' bilgiye ulaşmak mümkün."

"SOYLU'NUN GÜVENİĞİ MÜFETTİŞ..."

"Halen Silivri’de yargılanan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun içinde yer aldığı soruşturmalara imza atan Yıldırım, 2015 genel seçimlerinde AKP’nin Mersin’den altıncı sıra milletvekili adayıydı.

Seçimlerde TBMM’ye girmeyince yeniden bakanlıktaki görevine döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 'teröristlerin işe alındığı' iddiasını ortaya atan dönemin İçişleri Bakanı Soylu’nun 'güvendiği' müfettiş olan Yıldırım, söz konusu iddiaların yanı sıra İBB’de başka soruşturmaları da yürüttü.

Soruşturmalardaki 'siyasi yaklaşımı' iddiasıyla İmamoğlu tarafından eleştirildi.

Yıldırım, özellikle Soylu döneminde CHP’li belediyelerin soruşturmalarında görev yaptı. Soylu’nun gıyabında 'abi' diye hitap ettiği bakanlıkta bilinen Yıldırım, bir süredir Mülkiye Teftiş Kurulu kadrosunda değildi.

Hakkında ortaya atılan iddialar ve yaşananların ardından aldığı yöneticilik teklifi sonrasında özel sektöre geçiş yaptı. Ancak kısa süre önce, özel sektörü bırakıp bir kez daha İçişleri Bakanlığı’ndaki görevine döndü.

Dönüş sonrasındaki ilk önemli görevi, Gülistan Doku dosyası oldu!

Böylesi önemli bir dosyada görevlendirildi 'tartışılan' başmüfettiş."

"İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ’NİN YILDIRIM’IN ÖZEL ATANMASINDAN HABERİ VEYA ETKİSİ VAR MI?"

"İçişleri Bakanlığı’nı yakından takip eden bir gazeteci olarak, böylesi dosyanın altından kalkabilecek, siyasi açıdan tartışılmayacak onlarca Mülkiye Başmüfettişi bulunduğunu söyleyebilirim.

Ayrıca 'devlette ve siyasette bilhassa iktidar partisi çatısı altında özel konumu bulunduğu' anlaşılan bir valinin adının geçtiği dosyaya AKP’den siyasi kimliği bulunan bir müfettişin atanmasının bir anlamı olsa gerek!

Yıldırım’ın atanmasına “valiliklere yönelik devam eden planlı denetlemelerde çok sayıda müfettişin görev alması” gerekçe gösterilebilir belki. Ama bilinenler için, bu durum bakanın imzalayacağı bir görev onayına bakar. Denetlemede de olsa bir müfettiş pekâlâ Tunceli’ye kısa süreli görevlendirilir. Geçmişte böylesi bir tasarrufun onlarca, yüzlerce örneği var.

Uzun lafın kısası, niyet önemli.

Doku olayının araştırılması onayına imza atan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Yıldırım’ın özel atanmasından haberi veya etkisi var mı?

Zira haberi veya etkisi varsa; aynı zamanda kamuoyunda tartışılmaya açık bu atamaya herhangi bir müdahalede bulunmadıysa bu durum, kendisinin 'iyi bir (!) İçişleri Bakanı olma' yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlediğini gösterir!

Eğer haberi yoksa -ki bu vahim bir durum olmakla birlikte- 'kendisine bakanlık bürokrasisinden operasyon mu çekiliyor?' ve 'neden haberi yok?' soruları tartışılmaya başlanır.

Açıkçası, 'haberi ol(a)mayacağı' görüşünde değilim."