Gültan Kışanak'tan 'Abdullah Öcalan' mesajı: 'Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle...'

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, Bahçeli'nin çağrısını değerlendirdi, "Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz" diye konuştu.

Gültan Kışanak'tan 'Abdullah Öcalan' mesajı: 'Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 08:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı "umut hakkı" ve "Gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun" açıklamasıyla birlikte; PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması tartışması yeniden başladı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak da Bahçeli'nin çağrısını değerlendirdi.

"29 EKİM VESİLESİYLE..."

Kışanak İlke TV'de katıldığı yayında, CHP lideri Özgür Özel'in "El yükseltiyorum" sözlerine atıf yaparak şunları söyledi:

"Herkes el yükseltiyor ya, ben de el yükselterek çağrıda bulunayım. Ama el vererek de el yükseltmek istiyorum, sadece başkalarına talepte bulunarak değil... Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz. Bu el yükseltenlere çağrı yapıyorum..."


Etiketler: #Gültan Kışanak #Abdullah Öcalan

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