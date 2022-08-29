Gültekin Uysal: AKP siyasi görünümlü bir şebekedir, adli vakadır

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:20

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP, artık ideolojik, sosyolojik, psikolojik incelemenin dışına çıkmış; kriminolojinin uzmanlık sahasına girmiştir. Zira karşımızda siyasi görünümlü bir şebeke vardır. AKP, bir siyasi vaka değil, adli vakadır" dedi.

" />

Gültekin Uysal, bugün sosyal medya hesabında, “AKP, bir siyasi vaka değil, adli vakadır” mesajıyla bir video yayınladı. Uysal, gündemdeki ‘yolsuzluk ve rüşvet’ iddialarıyla ilgili savcıların harekete geçmemesini eleştirdi.

Uysal, şunları söyledi:

"Emeği, hakkı çalınan aziz milletim, muhalefetten herhangi bir isim ile ilgili, bugün iktidar mensupları hakkında ortaya atılan iddiaların binde biri ortaya çıksa harekete geçen savcıların bugün sesini çıkarmaması, HSK’nın ve yargının AKP’nin şubesi haline geldiğini gösteriyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti bağımsız savcıları, hakimleri görev yapabiliyor olsa Adalet ve Kalkınma Partisi de yolsuzluğun odağı olmaktan kapatılma davası ile karşı karşıya kalır. AKP, artık ideolojik, sosyolojik, psikolojik incelemenin dışına çıkmış; kriminolojinin uzmanlık sahasına girmiştir. Zira karşımızda siyasi görünümlü bir şebeke vardır. AKP, bir siyasi vaka değil, adli vakadır.”