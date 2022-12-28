Gültekin Uysal EYT açıklamasında seçim tarihi verdi

28 Aralık 2022 Çarşamba, 23:01

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’lilere yönelik düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını ve herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıklamasının ardından bugün sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Uysal’ın paylaşımı şöyle:

"EYT ile ilgili verilen karar, bir hakkın teslimidir. Emeklilikte yaşa takılıp bunca süredir sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza kararın hayırlı olmasını dilerim. İktidarın da hakkını teslim edelim; teşekkür ediyoruz. Darısı, AKP tarafından hukuksuzluk icat edilerek hakkı yenen herkese.

EYT’lilerin hakkını gündeme taşıyan sivil inisiyatiflere, ana muhalefetten başlayarak tüm muhalefet partilerine ve desteklerini esirgemeyen medya kuruluşları, basın mensupları ve hakkı hukuku dert edinen herkese teşekkür ediyorum.”

Uysal açıklamasının devamında, "Sn. Erdoğan’ın tüm adımları seçime ayarlı. 30 Nisan’da seçim yapmak için tüm ayarlama, lütuf, taktik hamleler! Nafile çabalar tabii ki!" dedi.

EYT ile ilgili verilen karar bir hakkın teslimidir!Emeklilikte yaşa takılıp bunca süredir sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza kararın hayırlı olmasını dilerim.

İktidarın da hakkını teslim edelim; teşekkür ediyoruz.

Darısı AKP tarafından hukuksuzluk icad edilerek hakkı yenen herkese! — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) December 28, 2022