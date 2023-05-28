Gültekin Uysal ve Ahmet Davutoğlu oyunu kullandı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 14:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 14:00

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı.

Uysal, oy kullanma işlemi sırasında çekilen fotoğrafıyla birlikte Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Hatice hanımla oyumuzu kullandık. Daha doğrusu, yaşanabilir bir Türkiye için, herkesin yarınından emin olduğu bir Türkiye için, evlatlarımızın, gençlerin ve kadınların yarınlara umutla baktığı, korkularından, kaygılarından kurtulduğu bir Türkiye için oy verdik. Hayırlı olsun.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Davutoğlu oyunu kullandıktan sonra Twitter hesabından da paylaşımda bulundu. Davutoğlu’nun eşiyle birlikte oy kullandığı görüntülere de yer verdiği paylaşımı şöyle:

“Ülkemizin, milletimizin geleceği için eşim Sare hanımla birlikte, vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Hayırlı, uğurlu olsun.”