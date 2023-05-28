Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Gümüşhane'de ne kadar oy aldı?
28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Gümüşhane'de ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Gümüşhane'de ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Gümüşhane'de kaç oy aldı?
Gümüşhane'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.
28 MAYIS GÜMÜŞHANE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Gümüşhane cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA GÜMÜŞHANE'DE NE KADAR OY ALDI?
Gümüşhane Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 21.46 oy aldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA GÜMÜŞHANE'DE NE KADAR OY ALDI?
Gümüşhane Recep Tayyip Erdoğan yüzde 78.54 aldı.
14 MAYIS GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLAR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN GÜMÜŞHANE'DE NE KADAR OY ALDI?
Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de'de yüzde 74.43 oranla oy aldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU GÜMÜŞHANE'DE NE KADAR OY ALDI?
Kemal Kılıçdaroğlu, Gümüşhane'de'de yüzde 19.94 oranla oy aldı.
SİNAN OĞAN GÜMÜŞHANE'DE NE KADAR OY ALDI?
Sinan Oğan, Gümüşhane'de'de yüzde 5.31 oranla oy aldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı