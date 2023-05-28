2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Gümüşhane'de ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Gümüşhane'de ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Gümüşhane'de ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Gümüşhane'de kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:53
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Gümüşhane'de ne kadar oy aldı?
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Gümüşhane'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS GÜMÜŞHANE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Gümüşhane cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA GÜMÜŞHANE'DE NE KADAR OY ALDI?

 Gümüşhane Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 21.46 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA GÜMÜŞHANE'DE NE KADAR OY ALDI?

 Gümüşhane Recep Tayyip Erdoğan yüzde 78.54 aldı.

14 MAYIS GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLAR

RECEP TAYYİP ERDOĞAN GÜMÜŞHANE'DE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de'de yüzde 74.43 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GÜMÜŞHANE'DE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Gümüşhane'de'de yüzde 19.94 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN GÜMÜŞHANE'DE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Gümüşhane'de'de yüzde 5.31 oranla oy aldı.


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