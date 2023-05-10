2018 seçimlerinde Gümüşhane'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Gümüşhane'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Gümüşhane seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:05

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:04

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE GÜMÜŞHANE'DEN PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 46.224

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 16.712

HÜR DAVA PARTİSİ - 223

VATAN PARTİSİ - 185

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1.077

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 6.057

SAADET PARTİSİ - 1.604

İYİ PARTİ - 9.218

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ GÜMÜŞHANE'DEN HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

2018 GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

HACI OSMAN AKGÜL - AKP

CİHAN PEKTAŞ - AKP