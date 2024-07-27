Günaydın, halkın istemediği yasa tekliflerine direneceklerini söyledi:

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Meclis’in sıkışık bir takvimde hayvanlarla ilgili yasa teklifi, vergi düzenlemeleri, yargı paketi, öğretmenlik meslek yasası gibi pek çok konuyu ele alması sorulan Günaydın, “Yasama organı AKP MYK’sinin yasama organı değildir. Gerçek bir uzlaşma istiyorsanız TBMM’yi böyle zamanlara daraltmayacaksınız. Her bir saatte yumruklu kavganın çıktığı bir Meclis, hiçbirimizin arzu ettiği bir Meclis değildir. Müzakereye değil provokasyona açık ortamlar yaratmaya hevesliler” dedi.

İktidarın Meclis’i ağustosta da çalıştırma düşüncesi olduğunu söyleyen Günaydın, halkın istemediği yasaların kabul edilmemesi için İç Tüzük’ün verdiği her yetkiyle direneceklerini vurguladı.

Sokak hayvanlarına ötanazi öngören teklifin kabul edilmemesi için de çalışacaklarını söyleyen Günaydın, teklifin yasalaşması halinde ise CHP’li belediyelerce uygulanmayacağını söyledi. Hapis cezası tehdidine de tepki gösteren Günaydın, “Bize kimse hayvan öldürtemez. Biz bunu yapmayacağız. Köpekle insanın karşı karşıya geldiği ortamların sayısını azaltmak adına faaliyetlerimizi artıracağız” dedi. Partide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden bir çekişme olduğu iddiasını da yanıtlayan Günaydın, “Allah akıl versin. Hiç kimse kavga falan etmiyor. CHP kavga ettiği zaman kaybeden bir parti” dedi.