Gündem Instagram yasağı! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 16 Ağustos'ta toplanacak
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, 16 Ağustos'ta Instagram'a erişim engelini konuşmak üzere toplanacak.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri, Instagram’a getirilen erişim engelini görüşmek üzere ortak imzayla komisyonu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Muhalefet partilerinin çağrısı sonrası toplantı tarihi belli oldu. Komisyon, Instagram başta olmak üzere, erişim engellemesine ilişkin gelişmeleri görüşmek için, 16 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da AKP'li Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman başkanlığında toplanacak.
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