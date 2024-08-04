CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den Instagram için 'TBMM Dijital Mecralar Komisyonu acil toplansın" çağrısı
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Instagram'a erişimin engellenmesi konusunda TBMM Dijital mecralar Komisyonu'na acil toplantı çağrısı yaptı. Emir, “Komisyon Başkanı Sayın Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu almalı ve böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır" dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), popüler sosyal medya uygulaması Instagram’a cuma sabahı itibariyle erişim yasağı getirdi.
Konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Dijital mecralar Komisyonu'nun acilen toplanması gerektiğini belirtti.
Emir'in paylaşımı şöyle:
"TBMM Dijital Mecralar Komisyonu acilen toplanarak Instagram platformunun kapatılmasını görüşmelidir. Komisyon üyesi arkadaşlarımız diğer partilerle de iletişim içinde çalışmalara başlamıştır. Komisyon Başkanı Sn. Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu almalı ve böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır."
ÖZEL: BUNU YAPANLAR ÇAĞ DIŞI İNSANLAR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Instagram’a erişim engeli getirilmesine,“Orası bir özgürlük ortamı, her fikir özgürce ve kısıtlanmadan, suç içermedikçe sonra paylaşılabilmeli. Bunu kısıtlayan Meta da yanlış yapıyor ama bunu görüp buna misilleme yapmak Instagram’a, dünya kadar insan oradan haberleşiyor, oradan ticaret yapıyor, oradan sipariş veriyor. Dünya kadar genç Türkiye’de Instagram’ı kullanıyor ve buna kısıtlama getiriyorsunuz. Tamamen saçmalık, tamamen yanlış. Bu kararı hangi kafa, nasıl alıyor? Mesela bu kararı alıp da nerede ilan ettiniz, bu karara hangi yargı merciinde nasıl itiraz edilecek? Bunların düzenlemeleri yok ortada ve tamamen kabul edilemez, sansürcü bir zihniyet. Bunu yapanlar gerçekten çağ dışı insanlar” diyerek tepki göstermişti.
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