Gündem oluşturan 'Soylu-Aktaş gerginliği' iddiası: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sert açıklama geldi
Suç örgütü Sarallar'a yönelik operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında tartışma yaşandığına dair iddia üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'yalanlama' geldi. İstanbul Emniyeti'nin açıklamasında "Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir" denildi.
T24 yazarı Tolga Şardan'ın 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen aylarda düzenlenen operasyonun perde arkasını köşesine taşıdığı yazı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı.
Şardan, yazısında Soylu’nun Sarallar Grubu’na yapılan operasyon ve soruşturma sürecinde sessiz kalmasına dikkat çektmişti. Sarallar Grubu'na yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bilgi verilmediği iddiasına yer veren Şardan, Soylu'nun bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a kendisine bilgi verilmemesi nedeniyle eleştiride bulunduğunu öne sürdü. Buna göre Aktaş da Soylu'ya yanıtında "size her söylediğimizde sızıntı oldu" dedi.
"HİYERARŞİDEN ASLA TAVİZ VERMEYİZ"
Büyük yankı uyandıran iddia üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, kurumun çalışmalarıyla ilgili iddiaların "yalan ve iftiradan" ibaret olduğunu belirtildi.
"Türk polis teşkilatına uyuşturucu iftirası atanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atanlar yeni bir iftira kampanyası başlattılar" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir. Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İlgili Haberler
- Süleyman Soylu ve Zafer Aktaş arasında sert tartışma: Size söylediğimizde sızıntı oldu
- Süleyman Soylu: Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz
- CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan Bakan Soylu'ya: Yok efendim biz jandarmamızı, polisimizi suçlamışız; hadi oradan!
-
Video Haberler
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- AKP'li isim istifa etti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- ‘Hiç alakam yok’ demişti
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu