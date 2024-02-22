Güner ve Taşdelen Çankaya’da görüştü

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediye Başkanlığı’nda görüştü.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:53
Güner ve Taşdelen Çankaya’da görüştü
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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen ile CHP’nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner dün, Çankaya Belediye Başkanlığı'nda bir araya geldi. Güner ve Taşdelen’e, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım eşlik etti. Güner’i adaylığı için tebrik ederek başarılar dileyen Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanlığı sürecinde yaptığı projelerden bahsetti ve deneyimlerini aktardı. Güler de Taşdelen’e yaptığı hizmetler için teşekkür etti. 


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