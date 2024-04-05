Güner’den işçilere büyük zam

Yayınlanma: 05.04.2024 - 18:10

Güncelleme: 05.04.2024 - 18:10

Ankara Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner’in ilk işi, 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalamak ve belediye çalışanlarının maaşlarına yüksek oranda zam yapmak oldu. Dün imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’yle birlikte belediye işçilerinin günlük ücretlerine 2 seneliğine yüzde 95 zammın üzerine 310 lira daha artış yapıldı. Sözleşmeye göre 1.650 işçinin iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi ile en düşük maaşı net 36.000 lira oldu. Başkan Güner, “Ne mutlu ki böyle güzel bir günde üç bayramı bir arada yaşıyoruz. İlk bayramımız 31 Mart 2024 akşamından bu yana Çankaya'da, Ankara'da, tüm Türkiye'de başladı. Tüm Türkiye parıl parıl parladı. Bu parlamada sizlerin de katkısı emeği çok büyük. İkinci bayramımıza bugün uzun zamandır işçilerimizin beklediği Toplu İş Sözleşmemizin imzalanmasıyla devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta da Ramazan Bayramımızı kutlayacağız. Böylece üç bayramı birlikte yaşıyoruz. Bundan sonra da her günümüz böyle mutlu, böyle güzel olsun” dedi.

'YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR'

31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını vurgulayan Güner, “31 Mart 2024 seçimleri sadece bir yerel seçim değildi. Bu seçimler siyasi bir sonuç olduğu gibi sendikal yaşamın da bir sonucu olacak. Ayrıca bu seçim sonucunun, sendikal örgütlenmede de, sendikal özgürlüklerde de bir karşılığı olacaktır” ifadelerini kullandı. İşçi emeğine verecekleri önemi sıklıkla vurgulayan Güner, “Bizim bir ilkemiz var. İşçinin alın terinin rengi olmaz. İşçiye asla ayrım yapılmaz. Aslolan işçinin alın teri yere düşmeden işçinin emeğinin karşılığını ödemektir. Şimdi artık yeni bir dönem başlıyor. 31 Mart seçimleri yeni seçim döneminin, genel seçim döneminin başlangıç tarihidir” dedi. Şenlik havasında kutlanan imza töreninde Güner ve çalışanlarla birlikte halay çekti; Ramazan Bayramı erkenden Çankayalılarla birlikte ve tek yürek kutlandı.

YEMEK YARDIMI DA ARTTI

TİS'e göre Çankayalı işçilerin günlük yemek yardım ücretleri de yüzde 100'den fazla oranda arttırıldı. Brüt 90 Lira olan yemek ücreti yılın ilk yarısında 185 liraya, Temmuz ayıdan sonra da 210 liraya çıkartılacak. Ayrıca Çankayalı işçiler, 2025 yılında da iki kez 6 aylık enflasyon artı 2 puan oranında yemek yardımı ücretlerine zam alacaklar.