Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği: Kayyum atanan tüm belediyeler iade edilsin

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’nin 2025 Yılı 2. Dönem Olağan Meclis Toplantısı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, GABB Eş Başkanı Neslihan Şedal ve Siraç Çelik ile üye belediye başkanları ve eş başkanları katıldı.

Toplantıda, 14 gündem maddesi tek tek okunarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Toplantının sonunda konuşan GABB Eş Başkanı Neslihan Şedal, kayyum atanan tüm belediyelerin bir an önce iade edilmesi gerektiğini söyledi. Ortak çalışma ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Eş Başkan Şedal, “GABB, farklı partilerden belediyelerin ortak bir bilinçle bir araya geldiği bir birliktir. Görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmak ve somut çalışmalara dönüştürmek için tüm belediye eş başkanlarını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.