Ablukalar, müdahaleler, kayyumlar… Özel'den Erdoğan'a: ‘Ders kitaplarına darbeci olarak geçeceksin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'na katıldı. Özel'in mesajı merak edilirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılmaması dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş haftası etkinliklerinde konuştu. Partisinin Örgüt Temsilcileri Meclisi'nin ilk toplantısında konuşan Özel, ilk olarak parti programlarını yenilediklerini anlattı.

Özel'in açıklamasında satırbaşları şöyle:

"Türkiye'de toplumun tüm kesimlerinden gençleri temsil eden 250 arkadaşımızla birlikte, Türkiye'inin gerçeği gençlerle birlikte Türkiye'nin geleceğini tartıştık. Dün akşam, her birisi kendi konaklama ve ulaşım giderlerini bile karşılayan 18 sanatçımızın ücretsiz olarak verdiği halk konseriyle Ankara'da on binleri bir araya getirdik. CHP şüphesiz bir program partisidir. Değişimin partisidir. Programlarımız, demokratikleşme, kalkınma, adalet ve sosyal devlet vizyonlarını hep içermiştir. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek.

"YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Son 23 yılında ağır bir tahribat yaşayan cumhuriyetimizin sorunlarını iyi tespit eden ve dünyadaki gelişmeleri yorumlayan bir vizyon takip ediyoruz. Parti programımız dört temel sütun üzerine oturuyor: Birincisi devlet, yönetim ve demokrasi; ikincisi kalkınma ve ekonomi, üçüncüsü sosyal devlet ve refah, dördüncüsü ise dış politika, güvenlik ve dirençlilik. Onurlu hayatları yeniden vaat edeceğiz. İktidarın ultra merkeziyetçi anlayışı, Türkiye'yi tıkamakta, yönetilemez hala getirmektedir. Hizmetlerin en yakın idari birimler tarafından sağlanmasını temin edeceğiz, yerel yönetimleri güçlendireceğiz.

Katılımcı bir ekonomi yönetimi vaat ediyoruz. Sadece kendi yanında olan ve zenginleri koruyan iktidar anlayışını değiştireceğiz. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için, herkes için temel vatandaşlık gelirini öneriyor ve vaat ediyoruz. Gerçekçi bir gelir testinden sonra her bireyin bundan faydalanmasını geliştireceğiz. Aile içinde kadın en büyük desteği alacak. Aile kurumunu önemsiyoruz. Ekonomik zorluklardan dolayı bir araya gelenleri de yoksulluktan kurtarmayı önemsiyoruz.

AB'ye tam üyelik, dış politikadaki en önemli hedefimizdir. CHP iktidarında Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini bütün dünya destekleyecek. Gençlere yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa vaat ediyoruz. Bu ülkeye huzur vaat ediyoruz, parti programını da tam da bu nedenle güncelliyoruz. Karşımızda yaşlanmış, yorulmuş, aciz, ülkeye faydalı olamayan, ülkeye vereceği hiçbir şey kalmayan bir iktidar var. Bu ülkeden çok şey aldılar ama hiçbir şey vermediler. Türkiye'de Erdoğan'ın çıkarları ile milletin çıkarları birbirinden ayrışmıştır. Yapıştığı koltuktan ayrılmamak için ülkeyi ateşe atmaya hazırdır. Bugün onların iktidarı kaybetmeleri için en büyük tehdit CHP'dir. Türkiye'de artık ne yazık ki çok partili siyaset tehdit altındadır. CHP'nin hedef alınması da bu yüzdendir. Biz bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız.

"İLERİDE DERS KİTAPLARINA DARBECİ OLARAK GEÇECEKSİN"

Geleceğin iktidar partisine, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapan bir süreç başlatılmıştır. 19 Mart bunun somutlaştığı gündür. 173 gündür Türkiye'nin geleceğine yapılan darbe sürmektedir, biz de buna karşı direnmekteyiz. Bu yüzden partimize saldırıyorlar. İl Başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. Erdoğan'a sesleniyorum: Kendi çıkarın için milleti ateşe atıyorsun, değer mi? İleride ders kitaplarına darbeci olarak geçeceksin. Cunta başkanı olmaya değer mi? Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Haklılığımıza, cesaretimize, kararlılığımıza, çocukların umutlarına ve kahkahalarına yenileceksiniz. Gün gelecek, bu yaptıklarınızın hepsinden utanacaksınız, sizi savunan kimse kalmayacak."