Günlerce yerde yattığı ortaya çıkmıştı: CHP'li Nazlıaka'nın, İpek Elif Atayman'ı 'cezaevinde ziyaret talebi' reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, yaptığı basın açıklamasında İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman’ın maruz kaldığı koşullara dikkat çekerek, kendisini cezaevinde ziyaret etme talebinin reddedildiğini belirtti.

"Medya A.Ş. eski Genel Müdürü Atayman’ın maruz bırakıldığı insanlık dışı muamele, hukuk devleti ilkesine aykırıdır" diyen Nazlıaka, mesleğinde başarılı olan bir kamu yöneticisi kadının yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Nazlıaka'nın basın açıklaması şu şekilde:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen siyasi nitelikli soruşturma kapsamında 19 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Medya A.Ş. eski Genel Müdürü Atayman’ın maruz bırakıldığı insanlık dışı muamele, hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

Mesleğinde başarılı olan bir kadının, bir kamu yöneticisinin, ‘Herhangi bir suçum yok, adaletin tecelli edeceğine inanıyorum’ diyerek beklediği bir süreç, açıkça bir fiziki ve psikolojik şiddet öyküsüne dönüşmüştür. Atayman tam 72 gün boyunca hücrede, ardından 5 gün koğuşta tutulmuş, daha sonra ise tek bir parça ekmekle, 7,5 saat boyunca bilekleri kelepçeli halde, bir metrekarelik zırhlı bir kabin içinde Afyon’a sevk edilmiştir. Bilekleri morarmış, eşyaları bir çöp torbasına konmuş, yerde yatmak zorunda bırakılmıştır.

Haftalık görüş hakkı ise sadece 10 dakika ile sınırlanmıştır. Bu yaşananlar bir tutukluluk hali değil; bir masumiyet karinesi ihlali, bir cezalandırma yöntemidir. Bu insanlık dışı uygulamanın adını doğru koymak zorundayız. Bu bir yargılama değil sistematik bir baskıdır."

"ZİYARET TALEBİM ENGELLENDİ"

"Dün, Dr. Atayman’ı cezaevinde ziyaret etmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundum ancak görüşme talebim herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeden reddedildi. Yıllardır cezaevi ziyareti yapan bir siyasetçi olarak; üç haftadır görüşme hakkım keyfi bir şekilde engelleniyor. Bu hukuksuz uygulama, yalnızca Atayman’ı değil, kamu vicdanını da cezalandırmaya yöneliktir."

"CHP OLARAK BU SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Adalet Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum. Bu ülkenin cezaevleri işkence merkezi değildir. Hiçbir yurttaş, keyfi ve onur kırıcı uygulamalara maruz bırakılamaz. Atayman’a yapılan bu muamele, yalnızca onun kişilik haklarına değil; hukuka, kadınlara, adalete ve insan onuruna yönelik bir saldırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu karanlık tabloya isyan ediyoruz ve sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz."