Gürer ‘Akıllı Traktör'ün akıbetini sordu, Bakan Kirişçi açıklayamadı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 12:54

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in “Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki TARNET'in drone ve akıllı traktör sistemi projesine ne kadar harcandığı, akıllı traktörün hangi tarihte satışa sunulacağına" ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktı.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vermiş, “Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki olan TARNET'in drone ve akıllı traktör sistemi projesi hangi aşamadadır? Proje için ne kadar harcama yapılmıştır? Tüm proje gideri ne olacaktır? Akıllı traktör hangi tarihte satışa sunulacaktır?” sorularını yöneltmişti.

“BİLGİLERİ KAP AÇIKLAMAKTADIR”

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’nin tarımsal kredi ve girdi lideri, çiftçilerin sosyoekonomik güvencesi durumunda olan Tarım Kredi Kooperatifleri bugün, Merkez Birliği’ne bağlı 17 Bölge Birliği, bin 615 Kooperatifi, 204 Hizmet Bürosu, 19 Şirketi, yaklaşık 13 bin çalışanı ve 800 bin ortağı ile Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşudur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştirakleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş olup, faaliyetlerini aynı şekilde Kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Şirketlerimizden ‘Halka Açıklık’ statüsünde bulunanlar Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyetleri ile ilgili bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklamaktadır.”

GÜRER: YARARLI BİR PROJE İSE NEDEN BİLGİ VERİLMİYOR?

Gürer, Bakanlığın yanıtı üzerine, Kirişci’nin proje hakkında bilgi vermekten kaçındığını belirtti. Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürlüğün 2021 yılında “‘Akıllı Traktör Sistemi' dediğimiz bir bilgisayarlı tablet sistemidir. Bu sistem ikisi bütünleşik çalışarak tarlamızı sıralı bitkilerin en doğru şekilde ve hata payı olmaksızın hazırlanmasına ve ilaçlamanın da ilaçların üst üste binmesini engelleyecek şekilde yapılmasına imkan veriyor. Dolayısıyla çiftçimiz, bu anlamda enerjiden, işgücünden ve zamandan kaynaklı maliyetlerde tasarruf ediyor. Akıllı Traktör Sistemi şu anda olgunluk seviyesine ulaştı. Test sürecinin ardından yakında Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2 bin hizmet noktasında bu teknolojik ürünlerimizi çiftçilerimizle buluşturacağız” açıklamasını yaptığını anımsatan Gürer, şöyle devam etti:

“Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. Bakan bu çalışma var ya da yok demediği gibi yapılan giderleri de belirtmemesi projenin başarısız mı olduğu sorusunu akıllara getiriyor. Yararlı bir proje ise neden bilgi verilmiyor?”