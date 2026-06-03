Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel ile görüştü

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı ve partinin Grup Başkanı Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi. Erol, gazetecilerin "Görüşmeden nasıl bir sonuç bekleyebiliriz" sorusuna, "Sonuç var yok demek doğru değil görüşüyoruz" yanıtını verdi. Altay ise "Bir daha görüşecek misiniz" sorusunu "Siyaset müzakere ve münakaşa işidir" diye yanıtladı.

CHP 38. Olağan Kurultayı için "mutlak butlan" kararının ardından kurultay çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Erol, Altay ve Öztunç, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile yaklaşık bir saat görüştü.

''SONUÇ VAR YOK DEMEK DOĞRU DEĞİL''

Erol, Altay ve Öztunç, bu görüşmenin ardından TBMM'ye geçerek CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ikinci kez bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erol, gazetecilerin "Görüşmeden nasıl bir sonuç bekleyebiliriz" sorusuna, "Sonuç var yok demek doğru değil, görüşüyoruz" yanıtını verdi. Altay ise "Bir daha görüşecek misiniz" sorusunu "Siyaset müzakere ve münakaşa işidir" diye yanıtladı.