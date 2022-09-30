Gürsel Tekin açıkladı: Paralı yollardaki büyük tuzak! Binlerce kişi icralık…

30 Eylül 2022 Cuma, 13:09

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, trafikte özel işletmelerin yol, köprü, tünel ve bağlantı yollarını kullanan yurttaşların maruz kaldığı "ceza tuzağı"nı gündeme taşıdı.

Tekin, “Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyolda gişelerden geçtikten sonra nakit ödeme yapmadıysanız, HGS bakiyeniz de yeterli değilse, yandınız…15'inci günün sonunda geçiş ücretinize yüzde 400 ceza uygulanıyor” dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan, otoyol ve köprülerden geçişlerde yurttaşların ödeyecekleri yüksek geçiş ücretinin hali hazırda sorunlu olduğunu hatırlatan Tekin, "Otomatik geçiş sistemine geçilirken yapılmış bu yanlışa derhal son verilmelidir. Önce 10 kat ile başlayan sonra 4 kat ceza ile devam eden bu uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Otoyol ve köprülerde kat kat ceza çilesi artık bitmelidir” diye konuştu.

150 LİRA OLUYOR 2 BİN LİRA

Kamuya ait Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) işlettiği otoyol ve köprülerden 'bakiye yetersiz' şekilde geçilse dahi, 15 gün içinde OGS veya HGS hesabına para yatırılınca geçiş ücretinin otomatik tahsil edildiğini, ancak özel şirketlerin bunu yapmayarak, hemen icra takibi başlatıp buralardan büyük gelirler elde ettiklerini kaydeden CHP'li Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu köprülerden ya da yollardan geçerken bazen makine takılabilir bazen siz unutabilirsiniz. Veya bazen Anadolu'dan geliyorsunuz. Anadolu'dan gelenler hasbelkader oradan geçmiş olabilir ve unutabilir. Bir bakıyorsunuz kat kat fatura geliyor. Bu düzenlemeler düzgün yapılmamış. 85 milyonluk ülkede 25 milyonluk icra dosyası var. Neredeyse yetişkin nüfusun yüzde 90'nı icralık. Dünyada böyle bir örnek yok. 150 liralık borcunuz oluyor 2 bin lira. Nedeni şu: Faiz çok yüksek ve avukat ve icra masrafı derken fiyat kabarıyor, vatandaş mağdur ediliyor."

"Hayatı kolaylaştırmak iddiasıyla yapılan bu yollar ne yazık ki vatandaşın adeta çilesi olmuş durumda" diyen Tekin, “Köprü, tünel ve otoyol işletmecilerinin duyuruyu sağlıklı şekilde yapmadığı için vatandaşların borcun farkına varmadığını söyledi. Kendilerine çok sayıda mağdurun ulaştığını dile getiren Tekin, “Bu hukuksuzluktan derhal vaz geçin. Hiç mi vicdan yok sizde. Nasıl bir sistem bu. Millet ekmek parası bulamıyor” ifadelerini kullandı.