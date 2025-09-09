Gürsel Tekin'den 'CHP binası' açıklaması: '6 ok neredeyse binamız orası olur'

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, partisinin kuruluş yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Tekin, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP İstanbul İl Başkanlığının taşınmasına ilişkin soru üzerine konuşan Tekin, "Bina tartışmasının parçası olmayız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur" dedi.

Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Geleneklerine uygun, kurallarına anayasasına uygun davranış içerisinde olacağız. Bu bizim temel görevimizdir."

"YAPILMASI GEREKENLERİ YAPIP GÖREVİMİZE SON VERECEĞİZ"

Taksim'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılayıp karşılamayacağına ilişkin de "Bugün burada çelenk törenimizi yaptık. Aynı zamanda genel başkanımız, genel merkez yöneticilerimiz gelecek. Onlarla partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele kol kola vereceğiz. Türkiye’nin gerçek gündemi ile meşgul olacağız. Ben ve arkadaşlarım görevimiz gereği kısa süre içerisinde yapılması gereken onları yapıp ne varsa kamuoyunun önüne çıkıp, 'partimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik' deyip görevimize son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Tekin, Özel için ek olarak "Elbette partimin genel başkanıdır. Öfke ile kızgın olsalar da öfkemizi içimize gömdük. Bina tartışmasının parçası olmayız. Bizim insiyatifimiz dışında yaşananlar en çok bizi üzdü” diye konuştu.

"ŞU ANDA RESMİ BİNAMIZ SARIYER"

Tekin, il başkanlığı için nereye gideceğine ilişkin "Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Sonra bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Ben, yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yerde çalışırım. Her yer bizimdir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Sarıyer'e gideceğiz" ifadelerine yer verdi.