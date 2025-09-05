Gürsel Tekin’den heyetten çekilmeler sonrası açıklama: 'Bir kişi bile yeter’

Gazeteci Saygı Öztürk, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu “Öncesi Sonrası Gece” programında Gürsel Tekin’in kendine yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu.

Sözcü’nün Ankara Temsilcisi Öztürk, Tekin’in sözlerini şöyle aktardı:

"Kendileri öncelikle kesinlikle kendilerini bir kayyum değil çağrı heyeti olarak niteliyorlar. Dolayısıyla beş kişiden ikisi ayrıldı. Bu ayrılışlarla ilgili de değişik iddialar gündeme getiriliyor. Parti içindeki bazı yazışmaların olduğuna ilişkin iddialar olduğunu ifade edelim. Şimdi pazartesi günü bildiğiniz gibi yine Gürsel Beyin gitmesi bekleniyor. İl binasına gelecek yanında da kendileri ile konuştuğum için söylüyorum. önceki ilk başkanları Ali Özcan, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek olacak. Eski İl Başkanları ‘Eğer bu kayyum olsaydı gitmezdik ancak bu bir çağrı heyeti' açıklamaları yapıyorlar."

'BİR KİŞİ BİLE YETER'

"Şunu söyleyeyim az önce Gürsel beyle konuştum. Ne yapacaksınız dedim. Gidecek misiniz 2 arkadaşınız eksildi onların yerini doldurmak için yedeklerden ekleme olacak mı dedim. Hayır dedi bunun için beş kişiye de gerek yok. İki arkadaşımızla beraberiz. Gideceğiz. Partideki dostlarımızla kucaklaşacağız."